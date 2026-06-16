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Реєстрацію випуску акцій в Україні хочуть скоротити з 90 до 14 днів

Фондовий ринок
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Реєстрацію випуску акцій в Україні хочуть скоротити з 90 до 14 днів
Реєстрацію випуску акцій в Україні хочуть скоротити з 90 до 14 днів
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, розроблений спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), який передбачає спрощення процедури емісії акцій та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Метою законодавчих змін є скорочення строків реєстрації випусків акцій, зменшення адміністративного навантаження на емітентів, оптимізація реєстраційних процедур на ринку капіталу та їх наближення до європейських практик», — пояснив нардеп.
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Процедуру емісії акцій планують прискорити

Наразі реєстрація випуску акцій як у разі публічної пропозиції, так і під час приватного розміщення передбачає проходження кількох етапів через різні установи — НКЦПФР, Центральний депозитарій та органи державної реєстрації.
Навіть за умови своєчасного виконання всіх процедур і дотримання встановлених вимог процес реєстрації емісії акцій у середньому триває близько 90 календарних днів.
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Законопроєкт пропонує спростити процедуру шляхом передачі частини реєстраційних функцій від НКЦПФР до Центрального депозитарію під час приватного розміщення акцій серед обмеженого кола інвесторів.
Очікується, що після набрання чинності новими нормами строк реєстрації випуску акцій скоротиться до 14 календарних днів.
Документ також запроваджує механізм подання через Центральний депозитарій документів для державної реєстрації акціонерних товариств та внесення змін до відомостей про їхній статутний капітал.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15314, який передбачає запровадження особових інвестиційних рахунків для фізичних осіб — резидентів України.
Однією з ключових переваг є спеціальний податковий режим. Доходи, отримані від інвестування через такі рахунки (у тому числі від операцій із цінними паперами, дивіденди та проценти), не підлягатимуть оподаткуванню за умови довгострокового інвестування.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фондовий ринокАкціїГетманцев
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