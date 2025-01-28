Реєстрація житла: що буде з квартирою без документів — думка адвоката Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Реєстрація житла: що буде з квартирою без документів — думка адвоката, www.freepik.com

В українців, які не зареєструють власне житло у Реєстрі прав на нерухоме майно, не відберуть квартиру чи будинок.

Однак громадяни можуть постраждати від дій шахраїв, які займаються незаконним перепродажем незареєстрованих об’єктів.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін

Як зазначається, громадянин набуває право власності на нерухомість лише після реєстрації в Реєстрі, як це визначено у Цивільному кодексі України.

Якщо цього не зробити, у держави нібито й з’являться підстави для того, щоби відібрати квартиру. Але Реєстр запрацював у 2013 році, тож інформація про більшість квартир, які приватизовані або придбані до 2013-го, в базі відсутня. А право власності виникло ще до внесення змін до Цивільного кодексу і гарантовано Конституцією.

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Реєстрація житла

На вторинному ринку нотаріус під час купівлі або продажу нерухомості одразу вносить інформацію в реєстр і не визнає угоду без оновленої технічної документації. На первинному ж ринку людина стає власником квартири на підставі переданих речових прав і житло залишається у її власності.

Водночас інформація про придбані або приватизовані до 2013 року квартири є у двох місцях:

БТІ;

в органі місцевого самоврядування.

«Якщо, наприклад, ваш будинок розбомблять, тоді вам буде дуже складно довести право на своє житло. Подібні випадки виникають з нерухомістю на окупованих територіях, оскільки люди не можуть довести право власності, бо житло згоріло, або вони поспіхом залишали квартиру і не взяли з собою документи. Натомість у реєстрі за декілька кліків і з кожного куточка світу можна сформувати витяг про майно», — йдеться у повідомленні.

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Тож якщо не реєструвати нерухомість, придбану на первинному ринку, це можуть зробити за вас, з допомогою недобросовісного забудовника.

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«Якщо ви не внесли дані про квартиру в реєстр речових прав — це не страшно, але краще це зробити та бути спокійним», — підкреслив адвокат.

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