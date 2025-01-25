Неоформлена земельна ділянка: чи може її забрати сусід — Finance.ua

Неоформлена земельна ділянка: чи може її забрати сусід Сьогодні 17:19 — Нерухомість

Неоформлена земельна ділянка: чи може її забрати сусід, Фото: freepik

В Україні часто виникають конфлікти між сусідами, коли один звинувачує іншого у посяганнях на його землю. Зокрема, багато запитань виникає щодо того, чи може одна людина забрати неоформлену земельну ділянку.

Юристки Марина Шарапа та Олена Юрець розповіли «Телеканалу 24», які правові підстави необхідні для використання такої ділянки та що робити, якщо документи на землю відсутні.

Чи може хтось забрати неоформлену ділянку

Як зазначають юристки, для використання земельної ділянки та ведення на ній господарства особа повинна мати достатні правові підстави.

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Сертифікат на земельну частку (пай) не є підтвердженням права власності, і не встановлює межі ділянки.

Оформлення права власності передбачає виділення землі в натурі та заміну сертифіката на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Строк для оформлення права власності

Наприкінці 2024 року було продовжено строк для оформлення права власності на земельні ділянки для власників сертифікатів на пай до 1 січня 2028 року.

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Якщо власник або спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку у вказані строки, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

Як оформити ділянку без документів

Якщо у вас немає документів на земельну ділянку, її використання вважається самовільним, і така земля може бути приватизована іншою особою.

Однак є можливість оформити землю через інститут «набувальної давності».

За словами Олени Юрець, громадяни, які протягом 15 років добросовісно та безперервно користуються ділянкою, можуть безоплатно приватизувати її навіть без офіційних документів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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