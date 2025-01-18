Ціна на землю у Польщі: що впливає на вартість — Finance.ua

Ціна на землю у Польщі: що впливає на вартість
Вартість землі в Польщі коливається від €2,5 тис. до €50 тис. за гектар, при цьому середня ціна становить близько €10−20 тис. за гектар.
Про це пише inpoland.net.pl.
У гривнях це складає від 110 тис. до 2,21 млн грн за гектар, а середня ціна варіюється в межах 442−884 тис. грн за гектар (за курсом €1 ≈ 44,2 грн).
Про це розповів Олег Науменко, співзасновник СВК «Ягідки», який за п’ять місяців побудував у Польщі ферму на гідропонному зрошенні. Науменко відзначив, що попит на землю серед українських фермерів у Польщі зростає через сприятливі умови для ведення сільського господарства та доступ до європейського ринку.
Щодо оренди сільськогосподарської землі, ціни у Польщі коливаються від €600 до €1400 за гектар на рік. У гривнях це становить 26,52−61,88 тис. грн за гектар на рік. На остаточну вартість оренди впливають такі фактори, як розташування, якість землі та інфраструктура.
Що впливає на вартість землі
- Земля поблизу великих міст та транспортних вузлів коштує значно дорожче.
- Родючість землі є одним із ключових чинників ціноутворення.
- Ціна сільськогосподарських угідь може відрізнятися в залежност від вартості землі під забудову або промислові потреби.
- Наявність зрошувальних систем, доступ до доріг та електромереж суттєво підвищують вартість.
Українські фермери, які вирішують інвестувати в землю у Польщі, отримують низку переваг:
- Можливість виходу на європейський ринок.
- Стабільне законодавче регулювання аграрного сектору.
- Розвинена інфраструктура для агробізнесу.
Проте варто враховувати високі початкові витрати на придбання або оренду землі та необхідність адаптації до польського законодавства. Відповідно, купівля чи оренда землі у Польщі може стати вигідною інвестицією для українських фермерів за умов ретельного планування та оцінки.
Зростання інтересу до польських земель серед українців демонструє прагнення до розширення своїх можливостей у аграрному секторі та пошук стабільності у веденні бізнесу.
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