Ціна на землю у Польщі: що впливає на вартість — Finance.ua

Ціна на землю у Польщі: що впливає на вартість Сьогодні 19:01 — Аграрний ринок

Ціна на землю у Польщі: що впливає на вартість

Вартість землі в Польщі коливається від €2,5 тис. до €50 тис. за гектар, при цьому середня ціна становить близько €10−20 тис. за гектар.

Про це пише inpoland.net.pl.

У гривнях це складає від 110 тис. до 2,21 млн грн за гектар, а середня ціна варіюється в межах 442−884 тис. грн за гектар (за курсом €1 ≈ 44,2 грн).

Про це розповів Олег Науменко, співзасновник СВК «Ягідки», який за п’ять місяців побудував у Польщі ферму на гідропонному зрошенні. Науменко відзначив, що попит на землю серед українських фермерів у Польщі зростає через сприятливі умови для ведення сільського господарства та доступ до європейського ринку.

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Щодо оренди сільськогосподарської землі, ціни у Польщі коливаються від €600 до €1400 за гектар на рік. У гривнях це становить 26,52−61,88 тис. грн за гектар на рік. На остаточну вартість оренди впливають такі фактори, як розташування, якість землі та інфраструктура.

Що впливає на вартість землі

Земля поблизу великих міст та транспортних вузлів коштує значно дорожче. Родючість землі є одним із ключових чинників ціноутворення. Ціна сільськогосподарських угідь може відрізнятися в залежност від вартості землі під забудову або промислові потреби. Наявність зрошувальних систем, доступ до доріг та електромереж суттєво підвищують вартість.

Українські фермери, які вирішують інвестувати в землю у Польщі, отримують низку переваг:

Можливість виходу на європейський ринок.

Стабільне законодавче регулювання аграрного сектору.

Розвинена інфраструктура для агробізнесу.

Проте варто враховувати високі початкові витрати на придбання або оренду землі та необхідність адаптації до польського законодавства. Відповідно, купівля чи оренда землі у Польщі може стати вигідною інвестицією для українських фермерів за умов ретельного планування та оцінки.

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Зростання інтересу до польських земель серед українців демонструє прагнення до розширення своїх можливостей у аграрному секторі та пошук стабільності у веденні бізнесу.

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