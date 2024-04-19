Реєстр корупціонерів може зрости — НАЗК — Finance.ua
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Реєстр корупціонерів може зрости — НАЗК

Казна та Політика
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Реєстр корупціонерів може зрости — НАЗК
Реєстр корупціонерів може зрости — НАЗК
В Україні держреєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, може різко зрости.
Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо динаміки цього реєстру.
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«Декларування було призупинено, і багато забули подати декларації при звільненні, а це також правопорушення, яке пов’язане з корупцією. Зараз у нас більше 40 тисяч повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій. Це може сприяти тому, що кількість осіб у реєстрі порушників може різко зрости», — зазначив Ситник.
За його словами, найбільше декларацій не подали ті особи, які були звільнені з роботи у державній службі у період, коли декларування було призупинено.
«У нас більше 80% повідомлень про несвоєчасну подачу декларацій — це відносно осіб, які вже звільнені», — уточнив Артем Ситник.
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Він зауважив, що коли людина не перебуває на державній службі близько року, вона про декларування просто забуває. Втім, це не знімає відповідальності. До того ж законодавство, яке регламентує видалення осіб з цього реєстру через певний період часу, після ухвалення Верховною Радою ще не підписав Президент України Володимир Зеленський. Відтак, перебування осіб у цьому реєстрі поки є пожиттєвим.
Наразі в реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, перебуває більше 40 тисяч посадовців. Найбільше цей реєстр використовують при перевірці здійснення держзакупівель.
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Нагадаємо, за даними Опендатабот, у 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком. Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру — пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.
За оцінками експертів, корупція в Західній Європі та Європейському Союзі погіршується. І це сталося вперше за понад десять років.
За матеріалами:
Укрінформ
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