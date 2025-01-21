Reuters: ЄС планує поетапно знімати санкції з Сирії — Finance.ua

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Reuters: ЄС планує поетапно знімати санкції з Сирії

Світ
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Reuters: ЄС планує поетапно знімати санкції з Сирії
Reuters: ЄС планує поетапно знімати санкції з Сирії
Європейський Союз планує поетапно призупиняти численні економічні санкції проти Сирії, щоб підтримати країну в перехідному періоді, але водночас зберегти важелі вплину на неї.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Міністри закордонних справ ЄС обговорять призупинення деяких санкцій на зустрічі 27 січня у Брюсселі. Уряди країн почали переглядати свою політику щодо Сирії після повалення режиму Башара Асада і приходу до влади повстанців з угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS), яке ООН визнає терористичним.
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Уже підготовлені документи від відділу зовнішньої політики ЄС, які окреслюють варіанти підтримки переходу Сирії та дорожню карту послаблення санкцій. У документах зазначають, що серед європейських столиць є консенсус про потребу помʼякшити санкції та «надіслати позитивний сигнал» новій владі.
«Однак кілька держав-членів ЄС закликають бути обережними та зберегти певні важелі впливу на нову владу, якщо події розвиватимуться не так, як сподівалися», — йдеться в документі.
Санкції ЄС включають заборону на імпорт нафти із Сирії, на інвестиції в сирійську нафтову промисловість і замороження будь-яких активів Центрального банку Сирії в ЄС.
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Варіанти підтримки Сирії, згадані в документі, серед іншого передбачають збільшення гуманітарної допомоги, поступову підтримку реконструкції, а ще — розгляд того, щоб дозволити сирійським біженцям, які проживають в Європі, подорожувати туди й назад протягом перехідного періоду.
Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Іспанія та Нідерланди раніше закликали ЄС тимчасово призупинити санкції проти Сирії у сферах транспорту, енергетики та банків.
За матеріалами:
theБабель
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