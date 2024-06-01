Renault та Geely створили спільне підприємство з виробництва ефективних ДВЗ — Finance.ua
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Renault та Geely створили спільне підприємство з виробництва ефективних ДВЗ

Фондовий ринок
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Renault та Geely оголосили про створення спільного підприємства, яке займатиметься розробкою двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Це підприємство спрямоване на розробку більш ефективних бензинових двигунів і гібридних систем, оскільки конкуруючі автовиробники нарощують інвестиції в силові агрегати з низьким рівнем викидів у відповідь на уповільнення продажів електромобілів.
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Спільне підприємство є ключовим елементом стратегії Renault, спрямованої на те, щоб залишатися в змаганні з більшими конкурентами, зменшуючи витрати та забезпечуючи доступ до нових ринків.
Для Geely ця угода розширює схему побудови партнерства, щоб вийти за межі Китаю.
Штаб-квартира нового підприємства, яке отримало назву Horse Powertrain, розташується у Лондоні.
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За словами автовиробників, бізнес очікує досягти приблизно €15 млрд річного доходу та виробництва близько 5 млн силових агрегатів на рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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