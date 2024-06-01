Renault та Geely створили спільне підприємство з виробництва ефективних ДВЗ — Finance.ua

Renault та Geely створили спільне підприємство з виробництва ефективних ДВЗ Сьогодні 04:08 — Фондовий ринок

Renault та Geely оголосили про створення спільного підприємства, яке займатиметься розробкою двигунів внутрішнього згоряння та гібридних систем.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Це підприємство спрямоване на розробку більш ефективних бензинових двигунів і гібридних систем, оскільки конкуруючі автовиробники нарощують інвестиції в силові агрегати з низьким рівнем викидів у відповідь на уповільнення продажів електромобілів.

Спільне підприємство є ключовим елементом стратегії Renault, спрямованої на те, щоб залишатися в змаганні з більшими конкурентами, зменшуючи витрати та забезпечуючи доступ до нових ринків.

Для Geely ця угода розширює схему побудови партнерства, щоб вийти за межі Китаю.

Штаб-квартира нового підприємства, яке отримало назву Horse Powertrain, розташується у Лондоні.

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За словами автовиробників, бізнес очікує досягти приблизно €15 млрд річного доходу та виробництва близько 5 млн силових агрегатів на рік.

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