Ремонті їдальні для військових: на Дніпропетровщині будівельників викрили на розкраданні 3,7 мільйона — Finance.ua

Ремонті їдальні для військових: на Дніпропетровщині будівельників викрили на розкраданні 3,7 мільйона Сьогодні 14:30 — Кримінал

Ремонті їдальні для військових: на Дніпропетровщині будівельників викрили на розкраданні 3,7 мільйона, Фото: npu.gov.ua

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили схему розкрадання 3,7 млн грн під час проведення ремонту їдальні для військових.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Організатором схеми виявився екскерівник будівельної компанії. Для особистого збагачення він залучив до протиправної діяльності виконавчого директора та інженера підконтрольної фірми.

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У 2019 році між Міністерством оборони та компанією-підрядником був укладений договір на виконання капітального ремонту їдальні на території військового містечка. Під час проведення робіт фігуранти вносили до офіційної документації завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаного ремонту.

Попередньо встановлено, що у результаті протиправних дій сума завданих бюджету збитків складає 3,7 мільйона гривень.

4 січня правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів на території міст Запоріжжя, Києва та Броварів. У ході проведених заходів вилучили транспортні засоби, документи, які стосуються ведення господарської діяльності будівельної компанії, комп’ютерну техніку та «чорнові» записи. Загальна сума вилученого — близько двох мільйонів гривень.

Організатору та двом його спільникам інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 191) та складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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