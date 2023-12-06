Регулятор оштрафував п’ять газзбутів, які входили до групи Фірташа — Finance.ua
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Регулятор оштрафував п’ять газзбутів, які входили до групи Фірташа

Фондовий ринок
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Регулятор оштрафував п’ять газзбутів, які входили до групи Фірташа
Регулятор оштрафував п’ять газзбутів, які входили до групи Фірташа
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала 5 газопостачальних компаній із колишньої групи «Твій газзбут» на загальну суму 601,9 тис. грн за порушення ліцензійних умов.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні регулятора 5 грудня.
Найбільший штраф отримало ТОВ «Вінницягаз Збут» — 169,5 тис. грн. ТОВ «Житомиргаз Збут» оштрафували на 160,2 тис. грн; ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» — на 154,6 тис. грн; ТОВ «Уманьгаз Збут» — майже 60 тис. грн. Найменший штраф отримало ТОВ «Черкасигаз Збут» — 57,6 тис. грн.
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Серед порушень, за які були оштрафовані ці компанії: недотримання мінімальних стандартів якості газу; несвоєчасне повернення переплати споживачам; незабезпечення розрахунків із НАК «Нафтогаз України».
Як повідомлялося, із червня 2022 року клієнти газопостачальних компаній, що працювали під брендом «Твій газзбут» почали отримувати газ від постачальника «останньої надії» — ГК «Нафтогаз України». Причиною стало те, що газзбути не змогли законтрактувати газ для населення у рамках ПСО.
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Компанія «Твій Газзбут», що пов’язана із Дмитром Фірташем, займала понад 70% ринку постачання газу для населення. Зараз компанія працює у сегменті постачання газу комерційним споживачам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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