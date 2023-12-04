«Тернопільгаз» перейшов в управління «Нафтогазу» — Finance.ua

«Тернопільгаз» перейшов в управління «Нафтогазу» Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

АТ «Тернопільгаз» перейшло під управління групи «Нафтогаз», повідомила пресслужба компанії в понеділок.

За її даними, підприємство обслуговує близько 200 тис. домогосподарств і 3 тис. юридичних осіб.

Отже, загальна кількість інтегрованих у групу «Нафтогаз» газорозподільних компаній збільшилася до 23.

«Звертаємо увагу, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг для жителів Тернопільщини залишаються незмінними», — уточнюється в повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

«Нафтогаз України» у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі»), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою № 1335 від 25 листопада 2022 року передав «Газмережам» в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

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