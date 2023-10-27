Регулятор оприлюднив прогноз щодо наступного зниження облікової ставки у грудні — Finance.ua
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Регулятор оприлюднив прогноз щодо наступного зниження облікової ставки у грудні

Кредит&Депозит
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Регулятор оприлюднив прогноз щодо наступного зниження облікової ставки у грудні
Регулятор оприлюднив прогноз щодо наступного зниження облікової ставки у грудні
Національний банк України планує знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт на наступному засіданні 15 грудня до 15% річних.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
«Наш прогноз передбачає, що в грудні буде зроблено наступний крок і буде знижено ставку на 1 відсотковий пункт», — сказав він на пресконференції 26 жовтня.
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Ніколайчук зазначив, що Нацбанк відповідно змінюватиме ставки за іншими фінінструментами — депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансуванням, при цьому вказавши, що «тут у регулятора є певне поле для маневру».
«На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив’язана (до облікової ставки. — Ред.), там цей спред може видозмінюватися залежно від додаткових завдань Національного банку», — додав заступник голови Нацбанку.
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Ніколайчук зазначив, що новий дизайн монетарної політики «за нижньою межею» — з рівністю облікової ставки і ставки за ДС овернайт — планують зберегти і наступного року.
«Подальше пом’якшення відсоткової політики враховуватиме необхідність підтримання привабливості гривневих активів. За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму, НБУ вбачає можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні», — заявив зі свого боку голова НБУ Андрій Пишний.
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«Водночас очікувана траєкторія інфляції та плани щодо подальших кроків із валютної лібералізації обмежують простір для пом’якшення відсоткової політики наступного року», — зазначив Пишний.
Очільник Нацбанку зазначив, що у зв’язку з цим, зниження облікової ставки у 2024 році стане можливим лише в разі істотного зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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