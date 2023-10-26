Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ Вчора 16:13 — Казна та Політика

Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ

Національний банк України поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників.

Серед них:

вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов;

ліпші, ніж у попередньому прогнозі, оцінки врожаїв;

розширення альтернативних шляхів експортних постачань;

суттєвіші обсяги бюджетних видатків.

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У 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

Економічному зростанню сприятимуть:

подальша розбудова альтернативних шляхів постачань;

збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит.

Натомість усе ще ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6%. Цьому сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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