Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ — Finance.ua
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Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ

Казна та Політика
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Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ
Українська економіка зросте майже на 5% цьогоріч — прогноз НБУ
Національний банк України поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників.
Серед них:
  • вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов;
  • ліпші, ніж у попередньому прогнозі, оцінки врожаїв;
  • розширення альтернативних шляхів експортних постачань;
  • суттєвіші обсяги бюджетних видатків.
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У 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.
Економічному зростанню сприятимуть:
  • подальша розбудова альтернативних шляхів постачань;
  • збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит.
Натомість усе ще ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.
НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6%. Цьому сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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