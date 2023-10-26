Нацбанк спрогнозував рівень інфляції до 2025 року — Finance.ua

Нацбанк спрогнозував рівень інфляції до 2025 року Вчора 16:03

Нацбанк спрогнозував рівень інфляції до 2025 року

За оцінками Національного банку інфляція на кінець 2023 року становитиме 5,8%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Упродовж останніх місяців інфляція знижувалася

У вересні інфляція знизилася до 7,1% у річному вимірі. Таку цінову динаміку зумовлювала насамперед значна пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, цукрових буряків, зернових та олійних культур.

Мораторій на підвищення низки житлово-комунальних тарифів надалі обмежував зростання адміністративно-регульованих цін. Стійка ситуація на валютному ринку стримувала подорожчання товарів, що мають значну імпортну складову (побутова техніка, електроніка тощо). У результаті базова інфляція у вересні теж помітно сповільнилася — до 8,4% у річному вимірі.

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За оцінками НБУ інфляція продовжила сповільнюватися в жовтні, чому, зокрема, посприяло збереження курсової стійкості на тлі успішного переходу до керованої гнучкості курсу.

Водночас зберігався тиск на інфляцію з боку інших фундаментальних чинників.

Поступове відновлення економіки супроводжується пожвавленням попиту на споживчі товари і послуги, а дефіцит кваліфікованих працівників, зокрема внаслідок міграції, спонукає підприємства до підвищення зарплат відносно високими темпами.

Крім того, тиск на витрати бізнесу залишається значним, що пов’язано з наслідками війни — руйнуваннями, ускладненою логістикою, подорожчанням електроенергії для непобутових споживачів тощо.

Інфляція прискориться наступного року

НБУ поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний чинник цього перегляду — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік — з 8,5% до 9,8%. Пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

Надалі інфляція сповільниться до 6% у 2025 році. Цьому передусім сприятиме очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ. Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії.

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