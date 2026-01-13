Регіони росії стають тягарем для федерального бюджету країни Сьогодні 05:13

Регіони росії стають тягарем для федерального бюджету країни

російські регіони створюють окремий тиск на федеральний бюджет рф, що обмежений у ресурсах через зосередженість на війні проти України.

«російські регіони входять у новий рік із дедалі глибшим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар швидко концентрується там, де ще нещодавно формувалася опора економіки. Сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури оголили структурну слабкість регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати навіть базові зобов’язання», — зазначили в СЗРУ.

Найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб’єктах — Калмикії, Марій Ел і Псковській області. Їхня модель виживання десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах, однак тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів стрімко звужується. Хронічна заборгованість, відсутність інтересу інвесторів і зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу, зауважили у розвідці.

На цьому тлі проблеми промислових регіонів лише підсилюють загальну картину.

«Вугледобувні території, зокрема Кемеровська область, цього року стануть одними з головних „мінусів“ для бюджету рф», — зазначили у розвідці.

Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск й остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів.

«Хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна „Русгідро“ затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів», — підкреслили в СЗРУ.

Металургійні регіони також втрачають опору.

«В Іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах „Русалу“ не залишає місцевій владі простору для оптимізму. У Вологодській області ситуацію додатково загострює конфлікт між губернатором Георгієм Філімоновим і власником „Сєвєрсталі“ Олексієм Мордашовим — настільки, що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року», — зазначили у розвідці.

Окремим тиском на федеральний бюджет стають регіони зі «специфічними ризиками».

Астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ і брак ресурсів для запуску нових.

Курська і Бєлгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій.

«Загальна логіка для регіонів стає дедалі жорсткішою: розраховувати на центр більше не доводиться. Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення й інвесторів не додається. Для російських регіонів це означає одне — виживання без підтримки і без перспектив», — зазначили в СЗРУ.

