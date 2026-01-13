0 800 307 555
Регіони росії стають тягарем для федерального бюджету країни

Регіони росії стають тягарем для федерального бюджету країни
Регіони росії стають тягарем для федерального бюджету країни
російські регіони створюють окремий тиск на федеральний бюджет рф, що обмежений у ресурсах через зосередженість на війні проти України.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
«російські регіони входять у новий рік із дедалі глибшим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар швидко концентрується там, де ще нещодавно формувалася опора економіки. Сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури оголили структурну слабкість регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати навіть базові зобов’язання», — зазначили в СЗРУ.
Найгірша ситуація складається у традиційно депресивних суб’єктах — Калмикії, Марій Ел і Псковській області. Їхня модель виживання десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах, однак тепер ці потоки скорочуються, а доступ до кредитів стрімко звужується. Хронічна заборгованість, відсутність інтересу інвесторів і зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу, зауважили у розвідці.
На цьому тлі проблеми промислових регіонів лише підсилюють загальну картину.
«Вугледобувні території, зокрема Кемеровська область, цього року стануть одними з головних „мінусів“ для бюджету рф», — зазначили у розвідці.
Падіння світових цін на вугілля, санкційний тиск й остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% і дефіциту бюджету близько 44 млрд рублів.
«Хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна „Русгідро“ затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів», — підкреслили в СЗРУ.
Металургійні регіони також втрачають опору.
«В Іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 млрд рублів, а затяжна криза на підприємствах „Русалу“ не залишає місцевій владі простору для оптимізму. У Вологодській області ситуацію додатково загострює конфлікт між губернатором Георгієм Філімоновим і власником „Сєвєрсталі“ Олексієм Мордашовим — настільки, що економісти фактично відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року», — зазначили у розвідці.
Окремим тиском на федеральний бюджет стають регіони зі «специфічними ризиками».
Астраханська область очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року через виснаження нафтогазових родовищ і брак ресурсів для запуску нових.
Курська і Бєлгородська області, які раніше вигравали від прикордонної торгівлі з Україною, перетворилися на прифронтові території, повністю залежні від дотацій.
«Загальна логіка для регіонів стає дедалі жорсткішою: розраховувати на центр більше не доводиться. Федеральний бюджет, обмежений у ресурсах, зосереджений на війні проти України. Внутрішній попит не зростає, грошей у населення й інвесторів не додається. Для російських регіонів це означає одне — виживання без підтримки і без перспектив», — зазначили в СЗРУ.
За матеріалами:
Укрінформ
