Великий бізнес рф заявив про настання найсильнішої кризи в промисловості з 1998 року.

Причини

Причин цього є кілька: посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами і різке уповільнення економіки після військового буму, коли держава влила десятки трильйонів рублів у мегапроєкти й оборонні підприємства.

«Промисловість із розумінням перенесла початковий період рукотворного охолодження російської економіки, але 2025 року її терпіння вичерпалося. Виробничі плани фабрик і заводів по всій країні цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років», — розповідають росЗМІ.

Там зазначають: нині темпи зростання ВВП сповільнилися майже до нуля, а промисловість скотилася в рецесію. Через що «російська економіка впала в депресію», а окремі галузі пережили повноцінний колапс. Зокрема:

Випуск тракторів упав на 61,6%.

Бульдозерів — на 53,7%.

Ліфтів — на 37,2%.

Пасажирських вагонів — удвічі.

Авто — на 34,1%.

«Ціна санкцій для економіки зростає, що б не говорила влада. Економіка перебуває в „замороженому стані“ і не стійка… Всупереч оптимістичним заявам Кремля, військова економіка росії переживає зворотну деіндустріалізацію», — констатували автори матеріалу.

в найгіршому стані з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зі свого боку аналітики The Washington Post розповіли, що нині російська економіка перебуває

Причини:

Стрімке падіння нафтових доходів.

Вичерпання резервів.

За оцінками, Кремль уже витратив більшу частину валютних резервів і запозичень, які забезпечували різке зростання військових витрат останні три роки. Як наслідок, в експертному середовищі очікують, що вже 2026 року росія може зіткнутися з банківською кризою і рецесією.

При цьому в майбутньому ситуація тільки погіршуватиметься. Адже жорсткі нові санкції проти нафтового сектора росії посилюють дефіцит ліквідності. А це вже може призвести до банківської кризи.

Паралельно в експертному середовищі прогнозують, що вже у грудні-2025 нафтогазові доходи рф впадуть на 49% порівняно з минулим роком. Що на тлі рекордних військових витрат може поглибити дефіцит бюджету.

