Бізнес рф заявив про масштабний обвал — причини
Великий бізнес рф заявив про настання найсильнішої кризи в промисловості з 1998 року.
Причини
Причин цього є кілька: посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами і різке уповільнення економіки після військового буму, коли держава влила десятки трильйонів рублів у мегапроєкти й оборонні підприємства.
«Промисловість із розумінням перенесла початковий період рукотворного охолодження російської економіки, але 2025 року її терпіння вичерпалося. Виробничі плани фабрик і заводів по всій країні цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років», — розповідають росЗМІ.
Там зазначають: нині темпи зростання ВВП сповільнилися майже до нуля, а промисловість скотилася в рецесію. Через що «російська економіка впала в депресію», а окремі галузі пережили повноцінний колапс. Зокрема:
- Випуск тракторів упав на 61,6%.
- Бульдозерів — на 53,7%.
- Ліфтів — на 37,2%.
- Пасажирських вагонів — удвічі.
- Авто — на 34,1%.
«Ціна санкцій для економіки зростає, що б не говорила влада. Економіка перебуває в „замороженому стані“ і не стійка… Всупереч оптимістичним заявам Кремля, військова економіка росії переживає зворотну деіндустріалізацію», — констатували автори матеріалу.
Зі свого боку аналітики The Washington Post розповіли, що нині російська економіка перебуває в найгіршому стані з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Причини:
- Стрімке падіння нафтових доходів.
- Вичерпання резервів.
За оцінками, Кремль уже витратив більшу частину валютних резервів і запозичень, які забезпечували різке зростання військових витрат останні три роки. Як наслідок, в експертному середовищі очікують, що вже 2026 року росія може зіткнутися з банківською кризою і рецесією.
При цьому в майбутньому ситуація тільки погіршуватиметься. Адже жорсткі нові санкції проти нафтового сектора росії посилюють дефіцит ліквідності. А це вже може призвести до банківської кризи.
Паралельно в експертному середовищі прогнозують, що вже у грудні-2025 нафтогазові доходи рф впадуть на 49% порівняно з минулим роком. Що на тлі рекордних військових витрат може поглибити дефіцит бюджету.
