RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага з березня — голова правління УЗ Вчора 21:27 — Особисті фінанси

RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага з березня — голова правління УЗ

АТ «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, яка почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.

Про це повідомив в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

«З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні», — сказав голова «Укрзалізниці».

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Раніше в RegioJet повідомили, що завершили підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошице-Прага.

Як повідомлялося, найближчим часом планують запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп. Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. На початку тижня в компанії заявили, що терміни запуску поїзда залежать від «Укрзалізниці».

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У грудні на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко сказав, що не втрачає надії на те, що поїзд Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року. Однак, за його словами, у переговорах із компанією виникли складнощі.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

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Рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць — у спальних вагонах, 60 — у вагонах із місцями для сидіння.

Ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно із паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для «Укрзалізниці» плату за доступ до інфраструктури.

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