Безкоштовні квитки на поїзди: хто може скористатися спеціальною програмою Євросоюзу — Finance.ua

Безкоштовні квитки на поїзди: хто може скористатися спеціальною програмою Євросоюзу Сьогодні 06:17 — Особисті фінанси

До 18 жовтня молодь може подавати заявки на безкоштовні залізничні квитки Європою. Які умови програми, хто може взяти участь та де зареєструватися — читайте далі.

Безкоштовні подорожі для молоді

На сайті ЄС пояснили, що квитки надаються у рамках програми Erasmus+. Вона розрахована на те, щоб молодь могла познайомитися з культурною спадщиною Євросоюзу, потоваришувати з людьми з усього континенту та дізнатися історію Європи.

Ті, хто отримає квитки, зможуть здійснити подорож тривалістю не менше одного та не більше 30 днів. Період поїздки — з 1 березня 2024 року до 31 травня 2025 року.

Участь у програмі можуть взяти ті, хто:

народилися з 1 січня 2005 року до 31 грудня 2005 року. Тобто ті, кому виповниться 18 років;

вказали в електронній заявці правильний номер посвідчення особи, паспорта чи картки резидента;

мають громадянство або постійне проживання в одній з цих країн: держави-члени Євросоюзу та учасники програми Erasmus+: Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина.

Черговий етап роздачі безкоштовних білетів для молоді триватиме до 18 жовтня. Претенденти мають пройти невелику вікторину. Подати заявку можна за цим посиланням.

Обрані молоді мандрівники отримають не лише проїзний на поїзди, а й європейську картку DiscoverEU. Вона дає знижки на відвідування культурних подій, лекцій, спортивних заходів, місцевий транспорт, харчування та проживання.

До реалізації програми приєдналося 36 перевізників. Зокрема, у Польщі взяла участь компанія PKP InterCity.

Телеканал новин 24 За матеріалами:

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