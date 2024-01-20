Найочікуваніші поїзди в Європі, які запустять у 2024 році — Finance.ua
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Найочікуваніші поїзди в Європі, які запустять у 2024 році

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Найочікуваніші поїзди в Європі, які запустять у 2024 році
Найочікуваніші поїзди в Європі, які запустять у 2024 році
Протягом останніх років в Європі активно намагаються переконати пасажирів пересісти на поїзди з літаків, де це є можливим. Деякі країни, як, наприклад, Франція або Іспанія, для досягнення цієї мети скасовують внутрішні авіарейси на короткі відстані, а інші - вводять нові комфортні нічні поїзди. Тим не менш, головною проблемою тут залишається ціна питання — вартість квитків на літаки все ще помітно нижча, ніж на поїзди.
Видання Travel Off Path назвало сім найбільш очікуваних нових поїздів, які мають запустити в 2024 році.
1. Брюссель (Бельгія) — Прага (Чехія). Компанія European Sleeper з 25 березня 2024 року продовжить до чеської столиці залізничний маршрут, що з'єднує Брюссель з Амстердамом (Нідерланди) і Берліном (Німеччина).
Час у дорозі в спальному поїзді з Брюсселя до Праги складе близько 15 годин.
Поїзд курсуватиме три рази на тиждень, також роблячи зупинки в Антверпені (Бельгія), Роттердамі (Нідерланди), Дрездені (Німеччина) і ще кількох містах.
2. Париж (Франція) — Барселона (Іспанія). Час у дорозі по цьому швидкісному маршруту, який, як не дивно, обслуговуватиме італійська FS Italiane, займе менше 7 годин. У свою чергу цей маршрут дозволить з'єднати французьку столицю з іспанським Мадридом, куди з Барселони вже курсують швидкісні поїзди.
3. Брюссель (Бельгія) — Амстердам (Нідерланди). Хоча між Брюсселем і Амстердамом вже курсують інші поїзди, в грудні 2024 року нідерландська NS і бельгійська SNCB запустять нові модернізовані прямі високошвидкісні маршрути між двома містами.
Вони скоротять час у дорозі між цими двома європейськими столицями з трохи більше 3 годин до всього 2 годин. Кількість рейсів на цьому маршруті при цьому збільшиться вдвічі.
4. Берлін (Німеччина) — Брюссель (Бельгія). Цей маршрут буде виконуватися австрійською компанією OBB на поїздах Nightjet, роблячи кілька зупинок по всій Німеччині, в тому числі в Галле, Ерфурті, Кельні та Аахені. Поїзд курсуватиме три рази на тиждень.
5. Париж (Франція) — Бурж-Сен-Моріс (Франція). Цей маршрут, що обслуговується французькою Ouigo, з грудня 2024 року буде доставляти туристів з французької столиці до міста Бурж-Сен-Моріс, розташованого в популярному гірськолижному регіоні Лез-Арк.
6. Рим (Італія) — Кортіна Д’ампеццо (Італія). Ще один новий маршрут для любителів гірськолижного відпочинку — нічний експрес від FS Italiene між Римом та Кортіною Д’ампеццо, розкішним гірськолижним курортом в італійських Альпах. Поїздка в спальному поїзді займе 10 годин, вирушаючи з італійської столиці о 21:40 щоп’ятниці.
7. Льєж (Бельгія) — Маастрихт (Нідерланди). Цей захоплюючий маршрут з'єднає Бельгію з Німеччиною та Нідерландами, крім Льєжа і Маастрихта заїжджаючи в німецьке місто Аахен.

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За матеріалами:
УНІАН
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