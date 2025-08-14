Реформуа нотаріату: Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення — Finance.ua
Реформуа нотаріату: Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення

Казна та Політика
43
Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення в межах реформи нотаріату. Воно повністю перебудовує робочі процеси та робить користування реєстром зручнішим для нотаріусів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що змінилося

Раніше система була застарілою та складною: нотаріуси витрачали час на незручний інтерфейс і вручну вводили багато повторюваної інформації, що сповільнювало роботу та підвищувало ризик помилок. Новий інтерфейс спрощує роботу, а всі функції логічно згруповані та легко доступні.
«Робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок — мінімальним», — наголосили в міністерстві.
Реєстр отримав розумний пошук: користувач може шукати довіреність за кількома критеріями одночасно, а не лише за одним ідентифікатором.
У майбутньому громадяни зможуть перевіряти нотаріальні довіреності через Дію, відсканувавши QR-код.

Що таке еНотаріат

Це державна електронна система, яка об’єднає всі цифрові інструменти та реєстри для роботи нотаріусів.
Через еНотаріат:
  • нотаріуси автоматизовано вноситимуть дані до реєстрів Мін’юсту;
  • створюватимуть електронні документи з унікальним ідентифікатором;
  • громадяни та бізнес отримають безпечний доступ до інформації про нотаріальні дії з дотриманням нотаріальної таємниці.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ з 1 липня запустило нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном.
Українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.
У 2024 році Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
