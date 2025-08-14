Реформуа нотаріату: Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення — Finance.ua

Реформуа нотаріату: Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення Сьогодні 15:35 — Казна та Політика

Реформуа нотаріату: Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення

Єдиний реєстр довіреностей отримав перше велике оновлення в межах реформи нотаріату. Воно повністю перебудовує робочі процеси та робить користування реєстром зручнішим для нотаріусів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що змінилося

Раніше система була застарілою та складною: нотаріуси витрачали час на незручний інтерфейс і вручну вводили багато повторюваної інформації, що сповільнювало роботу та підвищувало ризик помилок. Новий інтерфейс спрощує роботу, а всі функції логічно згруповані та легко доступні.

«Робота нотаріусів стане швидшою, а ризик випадкових помилок — мінімальним», — наголосили в міністерстві.

Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.

Реєстр отримав розумний пошук: користувач може шукати довіреність за кількома критеріями одночасно, а не лише за одним ідентифікатором.

У майбутньому громадяни зможуть перевіряти нотаріальні довіреності через Дію, відсканувавши QR-код.

Що таке еНотаріат

Це державна електронна система, яка об’єднає всі цифрові інструменти та реєстри для роботи нотаріусів.

Через еНотаріат:

нотаріуси автоматизовано вноситимуть дані до реєстрів Мін’юсту;

створюватимуть електронні документи з унікальним ідентифікатором;

громадяни та бізнес отримають безпечний доступ до інформації про нотаріальні дії з дотриманням нотаріальної таємниці.

Читайте також В Україні запустили вебсайт для розшуку нотаріусами спадкоємців

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ з 1 липня запустило нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном.

Українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.

У 2024 році Міністерство цифрової трансформації оголосило початок тестування оновленого Реєстру довіреностей у системі е-нотаріату для нотаріусів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.