«Райффайзен» закриває перекази в євро в росії та в 12 країн — Finance.ua

«Райффайзен» закриває перекази в євро в росії та в 12 країн
російський банк «Райффайзен» із 3 липня припинить проводити перекази в євро з рахунків своїх клієнтів у 12 країн.
Про це йдеться в повідомленні банку в телеграм-каналі. Також не можна буде здійснити переказ євро в інші банки на території рф.
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Обмеження стосуються таких країн: Азербайджан, Вірменія, білорусь, Грузія, Йорданія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Обʼєднані Арабські Емірати, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
Як і раніше клієнти зможуть здійснювати перекази в євро всередині банку як між своїми рахунками, так і іншим клієнтам.
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Нові умови стосуються клієнтів — фізичних осіб, індивідуальних підприємців та юридичних осіб.
Нові правила запроваджуються через обмеження банків-кореспондентів, пояснили в «Райффайзені».
Нагадаємо, з 20 червня «Райффайзен» ввів у росії комісію в 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків. Таке рішення пояснили «зміною ринкових умов», у звʼязку з чим установа була змушена «обмежити кількість вхідних переказів у доларах».
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