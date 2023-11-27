Ракета Lockheed Martin з дальністю польоту понад 400 км пройшла випробування армії США (відео) — Finance.ua

Ракета Lockheed Martin з дальністю польоту понад 400 км пройшла випробування армії США (відео) Сьогодні 00:40 — Технології&Авто

Ракета Lockheed Martin з дальністю польоту понад 400 км пройшла випробування армії США (відео)

Компанія Lockheed Martin оголосила, що її високоточна ударна ракета (Precision Strike Missile, PrSM) завершила кваліфікаційні вогневі випробування з мінімальною дальністю стрільби. Випробування були проведені з реактивної артилерійської системи HIMARS армії США.

PrSM — це високоточна ударна ракета нового покоління для армії США великої дальності. Вона здатна нейтралізувати цілі на відстані понад 400 км. Ця нова зброя класу «земля-земля» має архітектуру відкритих систем, що робить її дуже доступною і гнучкою. Вона також є модульною і сумісна як з HIMARS, так і з M 270 .

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У вересні 2023 року ракетна система досягла дальності польоту в 150 км, а запланована дальність польоту становить 400 км. Випробування на малу дальність мало довести структурну цілісність ракети і її здатність до наведення на ціль на необхідній мінімальній дальності. З цієї причини випробування на малих дальностях мають вирішальне значення для міцності та надійності PrSM та її здатності вести вогонь по ближніх цілях.

Коли ракета PrSM випускається на малу відстань, у неї є обмежений час для того, щоб зафіксувати ціль і спрямувати себе до неї. Це створює велике навантаження на конструкцію ракети і вимагає від системи наведення працювати на межі своїх можливостей, щоб утримати ракету на траєкторії і спрямувати до наміченої цілі.

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Нещодавнє випробування є важливою віхою, що демонструє незмінну точність системи від запуску до удару. Хоча це випробування не охоплювало основний діапазон місії PrSM, воно включало найкоротшу відстань, яку ракета долала до цього часу. За словами Lockheed Martin, ракета мала маневрувати на надзвичайно високих швидкостях, і це випробування мало вирішальне значення для перевірки структурної цілісності ракети та контролю її траєкторії.

«Ця демонстрація є першим з кількох виробничих кваліфікаційних випробувань, які наближають PrSM до розгортання і постачання ракет ранньої оперативної готовності (EOC) цього року», — сказав віцепрезидент підрозділу високоточної стрільби компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control Джей Прайс. «PrSM є критично важливою силою і пріоритетом модернізації високоточних засобів ураження великої дальності для армії США», — додав він.

Згідно зі звітом «The Global Missiles & Missile Defense Systems Market 2023−2033» від GlobalData, Lockheed Martin, за прогнозами, матиме 24,5% ринку ракет і систем протиракетної оборони в Північній Америці. Прогнозований дохід компанії становить $41,5 млрд у період 2023−2033 років.

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