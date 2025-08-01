Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує — Finance.ua

Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує

Міжнародна космічна станція вважається найдорожчим об’єктом, коли-небудь створеним людством. Завдяки цьому вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Що це таке

МКС — це багатонаціональний інженерний проєкт та найбільша конструкція, що була виведена людиною на орбіту. Вартість МКС становить 150 мільярдів доларів США, йдеться у Книзі рекордів Гіннеса.

Основне будівництво станціх велося з 1998 до 2011 року, проте МКС й досі продовжує розширюватися. Це відбувається шляхом доєднання нових модулів для проведення унікальних місій та наукових експериментів. Постійне перебування екіпажів на станції розпочалося 2 листопада 2000 року.

Кому належить МКС

МКС не належить жодній конкретній країні — це спільна програма, що реалізується за участю Європи, США, росії, Канади та Японії.

У проєкті беруть участь 15 країн. Ключовими партнерами та основними джерелами фінансування є NASA (США), «Роскосмос» (росія) та Європейське космічне агентство. Додатковими учасниками виступають Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) та Канадське космічне агентство (CSA).

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Проте на орбітальній станції періодично працюють приватні астронавти, яких направляє компанія Axiom Space, а також космонавти з інших країн, включаючи Об’єднані Арабські Емірати.

Скільки коштує обслуговування МКС

Експлуатація станції коштує приблизно 3 мільярди доларів щорічно. Це становить близько третини бюджету пілотованих космічних програм США.

Цікаві факти про МКС:

міжнародний екіпаж із семи осіб живе і працює на орбіті, рухаючись зі швидкістю близько п’яти 8 кілометрів секунду, роблячи один повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин;

за добу космічна станція облітає Землю 16 разів, проходячи через 16 сходів і заходів сонця;

2 вересня 2017 року астронавтка Пеггі Вітсон встановила рекорд США за сумарним часом перебування в космосі — 665 днів;

житловий і робочий простір станції перевищує розміри будинку з шістьма спальнями. На борту є шість окремих спальних місць, дві ванні кімнати, тренажерний зал і куполоподібне вікно з панорамним оглядом на 360 градусів;

щоб компенсувати втрату м’язової та кісткової маси, неминучу в умовах мікрогравітації, астронавти щодня займаються фізичними вправами не менше двох годин.

космонавти та астронавти регулярно виходять у відкритий космос для будівництва, обслуговування та модернізації станції;

розмах сонячних батарей станції становить 109 метрів — це більше, ніж у найбільшого у світі пасажирського літака Airbus A380, чиї крила досягають 80 метрів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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