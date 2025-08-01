Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів — Finance.ua

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Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів

Технології&Авто
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Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів
Ford розробляє електромобіль за 25 тисяч доларів
Джим Фарлі, генеральний директор Ford, оголосив про створення електромобіля, який може змінити індустрію так само радикально, як легендарна Модель Т сто років тому. 11 серпня в Кентуккі компанія розкриє деталі проєкту, який обіцяє стати справжнім проривом.
Заява прозвучала під час оголошення квартальних результатів у середу. Фарлі натякнув на розробку доступної електричної платформи, яка породить три нові моделі. Перший автомобіль коштуватиме близько 25 тисяч доларів — ціна, яка може відкрити масовий ринок електротранспорту.
За інформацією Bloomberg, Ford таємно розробляє бюджетну електричну платформу в рамках внутрішньої програми під назвою «Skunkworks». Три майбутні моделі включатимуть компактний кросовер, невеликий пікап та потенційно спеціальний автомобіль для служб таксі.
Середня вартість нового електромобіля в США сьогодні перевищує 50 тисяч доларів. Це робить електротранспорт недоступним для більшості американців. Ford планує використовувати літій-фосфатні батареї, які коштують дешевше та довше зберігають енергію.
Рішення Ford особливо цікаве на тлі дій конкурентів. Ілон Маск нещодавно скасував розробку Tesla за ціною менше 30 тисяч доларів, зосередившись на дешевшій версії Model Y. Це відкриває Ford можливість зайняти нішу доступних електрокарів.
За матеріалами:
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