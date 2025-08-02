Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО — Finance.ua
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Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО

Технології&Авто
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Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО
Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО
Багато водіїв мріють про автомобіль, який вимагатиме лише планового техобслуговування і не тягне зайвих витрат на ремонти. Як стверджують автомеханіки з усього світу, така мрія цілком реальна — якщо мова йде про Toyota. Цей бренд десятиліттями зберігає статус одного з найнадійніших на світовому ринку.
Фахівці з британського сервісу Prestige Services and Maintenance зазначають, що більшість власників Toyota звертаються до СТО винятково для заміни мастила, гальмівних колодок чи інших витратних матеріалів. Справжні поломки — рідкість. Один з механіків у TikTok навіть зізнався, що хоч і є фанатом Ferrari, але найнадійнішим авто вважає саме Toyota: «Будь-яка Toyota. Вони справді не ламаються».
Схожої думки дотримується й легендарний американський автомеханік і блогер Скотті Кілмер. За його словами, секрет довговічності автомобілів Toyota — у простих, перевірених інженерних рішеннях без зайвої складної електроніки. Саме завдяки такому підходу японські машини рідше виходять з ладу, а їхнє обслуговування коштує значно дешевше.
Серед найнадійніших моделей експерти особливо виділяють Toyota RAV4 та Corolla. Остання вже роками користується популярністю на вторинному ринку, зокрема й в Україні. Вона не лише рідко ламається, а й має високу безпеку, надійну керованість та зручний салон. Завдяки передньому приводу Corolla впевнено тримається на слизькій дорозі, а її універсальність робить її чудовим вибором для будь-яких поїздок.
За матеріалами:
mmr.ua
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