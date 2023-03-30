Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу

Фондовий ринок
157
Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу
Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу
Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.
Про це йдеться у заяві, яку група оприлюднила в четвер.
Згідно з заявою, група RBI «продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами».
Читайте також
Група додала, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність у росії, в той час як вона продовжить просувати такі потенційні угоди.
«Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в росії», — додали у заяві.
Місце для вашої реклами
Раніше цього місяця джерела агентства Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у росії.
Читайте також
Крім того, інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в росії.
Санкційний орган США також розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.