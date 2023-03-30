Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу — Finance.ua

Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Raiffeisen планує продаж або відокремлення російського бізнесу

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

Про це йдеться у заяві, яку група оприлюднила в четвер.

Згідно з заявою, група RBI «продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами».

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Група додала, що зобов’язується й надалі зменшувати свою бізнесактивність у росії, в той час як вона продовжить просувати такі потенційні угоди.

«Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнесактивності в росії», — додали у заяві.

Раніше цього місяця джерела агентства Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у росії.

Крім того, інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в росії.

Санкційний орган США також розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у росії.

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Українська правда За матеріалами:

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