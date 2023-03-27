«Не витримує жодної критики». НБУ незадоволений запропонованою Raiffeisen схемою виходу з росії — Finance.ua
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«Не витримує жодної критики». НБУ незадоволений запропонованою Raiffeisen схемою виходу з росії

Фондовий ринок
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Національний банк України стурбований можливою стратегією виходу Raiffeisen Bank International із російського ринку шляхом обміну активів його російського дочірнього банку на підсанкційний Сбербанк в Австрії.
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Як повідомила пресслужба регулятора агентству Інтерфакс-Україна, зараз Сбербанк позбавлений можливості продовжувати свою діяльність у Європі через застосування обмежень, а активи банку заблоковані на виконання рішення ЄС.
НБУ наголосив, що власником Сбербанку є уряд рф, тож заблоковані активи Сбербанку в Австрії — це активи держави-агресора, які мають бути предметом стягнення для подальшого використання на відновлення України. Збитки Сбербанку в Австрії через припинення діяльності — це зменшення доходної частини російського держбюджету, який росія використовує для фінансування війни в Україні, зазначив центробанк.
«З урахуванням наведених аргументів такий „обмін“ між RBI та урядом рф не витримує жодної критики — ні з точки зору санкційного регулювання (адже угода вимагатиме зняття обмежень щонайменше частково), ні з точки зору справедливості. Погоджуючись на таку угоду, RBI рятує російський підсанкційний банк та позбавляє Україну можливості отримати репарації», — наголосили в НБУ.
Водночас Нацбанк зазначив, що рішення НАЗК про внесення Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни не чинитиме прямого впливу на роботу українського Райффайзен Банку.

Довідка Finance.ua:

  • 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» через своє представництво у рф;
  • у Райффайзен Банк прокоментували звинувачення від НАЗК. На запит Finance.ua пресслужба Райффайзен Банку надала такий коментар: «Це жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності».
За матеріалами:
НВ
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