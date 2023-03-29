Австрійські інвестори спонукають Raiffeisen вийти з рф — Finance.ua

Австрійські інвестори спонукають Raiffeisen вийти з рф
Австрійська асоціація інвесторів вимагає від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International зробити чіткі заяви щодо подальшої роботи на російському ринку, передає Banker з посиланням на АРА.
«Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо рф на річних зборах акціонерів: або «вихід» з росії на прийнятних для акціонерів умовах, або «залишитися і пояснити», — наголосив голова правління IVA Флоріан Бекерманн.
За його словами, мовчання керівництва «ставить банк у дедалі небезпечніший для репутації кут». Він також додав, що в разі виходу з рф в інтересах акціонерів потрібно буде також провести позачергові загальні збори акціонерів RBI.
В Асоціації австрійських інвесторів зазначили, що невизначеність щодо майбутнього бізнесу Raiffeisen Bank International у росії негативно впливає на вільний обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.
Довідка Finance.ua:
- 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» через своє представництво у рф;
- у Райффайзен Банк прокоментували звинувачення від НАЗК. На запит Finance.ua пресслужба Райффайзен Банку надала такий коментар: «Це жодним чином не стосується українського Райффайзен Банку як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності»;
- Національний банк України стурбований можливою стратегією виходу Raiffeisen Bank International із російського ринку шляхом обміну активів його російського дочірнього банку на підсанкційний Сбербанк в Австрії.
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