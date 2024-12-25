Рахункова палата виявила ключові проблеми в управлінні арештованими активами — Finance.ua

Рахункова палата виявила ключові проблеми в управлінні арештованими активами Сьогодні 13:47

Рахункова палата виявила ключові проблеми в управлінні арештованими активами

Рахункова палата завершила аудит використання державних коштів і управління активами АРМА. Звіт виявив низку проблем, що заважають ефективному управлінню арештованими активами.

Про це повідомляється на сайті Рахункової палати.

Що було виявлено

З понад 100 тис. судових ухвал про арешт майна лише 1% передбачав передачу активів до АРМА.

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За 549 ухвалами активи на суму понад 39,4 млрд грн залишаються неприйнятими в управління, що призводить до значних втрат для держави.

АРМА стикається з проблемами у взаємодії з прокуратурою та органами досудового розслідування, що уповільнює передачу та управління активами.

Єдиний державний реєстр активів не містить повних даних про активи, що викривляє їхню оцінку.

Контроль за ефективністю управління переданими активами (за третиною договорів) призвело до недоотримання очікуваного результату від управління активами (економічної вигоди або прогнозованого доходу), розрахунково, в сумі 81,3 млн грн.

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У 2022−2023 роках АРМА не мала повної інформації про ринкову вартість усіх проданих активів, а також про оціночну вартість 61,3% реалізованих активів.

Це призвело до того, що за чотирма судовими ухвалами активи були реалізовані за ціною, нижчою за ринкову, що спричинило втрати на суму 769,3 млн грн.

АРМА отримала лише 56% необхідного фінансування у 2022−2024 роках, що призвело до значної плинності кадрів і негативно позначилося на ефективності роботи.

Позитивні зміни

Під час проведення аудиту відбулася низка позитивних змін, зокрема:

оновлення облікової політики АРМА, що дозволить відобразити активи на суму 51,5 млрд грн у бухгалтерському обліку;

було доопрацьовано систему менеджменту активів для автоматизації процесів управління;

розроблено проєкт спільного наказу АРМА з Офісом Генерального прокурора щодо налагодження взаємодії між Агентством та органами прокуратури, органами досудового розслідування при передачі-прийнятті активів.

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