АРМА виставляє на продаж арештовані активи на 820 мільйонів — Finance.ua

АРМА виставляє на продаж арештовані активи на 820 мільйонів Сьогодні 15:37

АРМА виставляє на продаж арештовані активи на 820 мільйонів

АРМА виставляє на продаж арештовані активи на майже 820 мільйонів гривень, кошти з яких підуть до держбюджету та на закупівлю військових облігацій.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Загальна оцінка активів становить 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн — митні платежі. Найбільшу частину становлять активи російського походження, зокрема залізорудні окатиші, глинозем і брикети, загальною вартістю понад 593 млн грн.

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Серед основних активів:

Залізорудні окатиші російського походження — 14 673 тонн у 215 вагонах, вартість 25,9 млн грн.

Глинозем російського походження — 6 228 тонн у 90 вагонах на суму 72,61 млн грн.

Залізорудні брикети російського походження — 50 148,716 тонн, оцінені в 494,9 млн грн.

Деревина сосна — 1 093 колоди загальним обсягом 471,5475 м³ на суму 0,8 млн грн.

Побутові речі — 438 одиниць на 3,3 млн грн.

Електрообладнання Asic Bitman Antminer — 538 одиниць на 0,5 млн грн.

Незалежний оцінювач, якого обирає організатор реалізації через конкурс Комісії з реалізації арештованих активів, визначає вартість активів.

Продажі проходитимуть через систему «Прозорро.Продажі», де будь-який охочий зможе взяти участь у торгах.

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