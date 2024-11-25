АРМА минулого тижня реалізувало арештованої продукції на понад 10 млн грн — Finance.ua
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АРМА минулого тижня реалізувало арештованої продукції на понад 10 млн грн

Фондовий ринок
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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) протягом минулого тижня успішно реалізувало арештовану продукцію через платформу «Прозорро.Продажі» на загальну суму в понад 10 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні АРМА.
Зокрема, серед реалізованих активів:
  • алкогольна продукція (5,7 млн грн),
  • генератори (1,5 млн грн),
  • деревина (1,2 млн грн),
  • змішана партія товарів: ліхтарики, газові горілки та обігрівачі (914 тис. грн),
63 картини з «колекції Медведчука» (788 тис. грн).
Загальна сума проданих активіі склала понад 10 млн, включно з митними платежами.
Усі кошти бууть направлені до державного бюджету України.
Також у АРМА повідомили, що цього тижня відбудуться аукціони з продажу 494 земельних ділянок на Закарпатті. Заявки на участь у цьому конкурсі можна подавати до 28 листопада, до 20:00.
Окрім того, планується проведення аукціонів щодо реалізації 50 тис. тонн брикетів залізної руди. Подача документів для участі триває до 20:00 25 листопада.
За матеріалами:
Finance.ua
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