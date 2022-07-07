Раді пропонують законодавчо закріпити можливість виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків — Finance.ua

Раді пропонують законодавчо закріпити можливість виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків Вчора 13:00 — Казна та Політика

Депутати пропонують закріпити у законі про «Порядок в’їзду та виїзду громадян України» можливість виїзду за межі нашої держави для чоловіків, які не перебувають на військовому обліку чи заброньованих органами державної та місцевої влади.

які не є військовозобов’язаними та не мають перебувати на військовому обліку, а також чоловікам, які заброньовані органами державної влади та місцевого самоврядування для вирішення виробничих питань. Група народних депутатів з фракції «Батьківщина» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 7484-2 про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», яким пропонується законодавчо закріпити можливість виїзду за межі України під час воєнного стану чоловіків,

Законопроєктом пропонується доповнити закон «Про порядок в’їзду та виїзду з України» новою статтею такого змісту:

Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не виключені з військового обліку відповідно до чинного законодавства, заборонено виїзд за межі України під час дії воєнного стану в Україні.

Водночас пропонується встановити, що чоловіки призовного віку мають право виїхати з України за умови, якщо вони підпадають під норми абзаців два — тринадцять частини першої та абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Йдеться, зокрема про можливість військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, виїжджати у закордонні відрядження для вирішення виробничих питань, а також надання можливості виїзду чоловікам, які не є військовозобов’язаними та не мають перебувати на військовому обліку.

Читайте також Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних

Напередодні було ухвалено рішення про скасування та доопрацювання документу, який передбачав заборону на виїзду за межі місця проживання для військовозобов’язаних.

Довідка Finance.ua:

раінше повідомлялось, що МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни. Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану: «Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.