В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни — Finance.ua
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В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни

Вчора 16:12Казна та Політика
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Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Війна затягнеться надовго, вважає він.
Про це радник глави МВС написав в Telegram.
«Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна надовго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду — це не заборонити або дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше», — йдеться в повідомленні.
Заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду.
«Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли в Україну, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями. Друга історія: знайомий до війни не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати й підписати договір, що дозволяє йому врятувати 300 робочих місць», — пояснив Андрусів.
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Раніше повідомлялося, що 20 днів поспіль після 9 травня потік на в’їзд в Україну через західний її кордон перевищує потік на виїзд. Чистий приплив в Україну за ці дні становить 142 тисячі людей — це рекордні показники з початку війни.
За матеріалами: ua.news
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