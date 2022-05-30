В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни — Finance.ua

«Щодо виїзду чоловіків за кордон. Так, на жаль, війна надовго. І нам потрібно буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдатів. Але питання виїзду — це не заборонити або дозволити. Це питання як їхати. Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше», — йдеться в повідомленні.
Заборона на виїзд створює багато проблем, тому необхідно змінити підхід до регулювання виїзду.
«Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов у Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли в Україну, а потім тут переливали та доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями. Друга історія: знайомий до війни не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини на кілька мільйонів доларів. Вже три місяці він не може виїхати й підписати договір, що дозволяє йому врятувати 300 робочих місць», — пояснив Андрусів.
Раніше повідомлялося, що 20 днів поспіль після 9 травня потік на в’їзд в Україну через західний її кордон перевищує потік на виїзд. Чистий приплив в Україну за ці дні становить 142 тисячі людей — це рекордні показники з початку війни.