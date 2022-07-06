Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних — Finance.ua

Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних Вчора 14:21 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів. Рішення він оголосив під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«На засіданні з військовими Президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання», — розповіло джерело виданню.

Відомо, що Президент звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

«Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни», — інформує видання джерело.

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