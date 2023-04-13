Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України — Finance.ua

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

«Цей захід дасть змогу ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з наявних запасів або за рахунок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року», — зазначено в повідомленні.

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Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що це рішення реалізовує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

«Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», — наголосив він.

Разом із попередніми сімома траншами підтримки ухвалений захід допомоги доводить загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро і вкотре доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії, наголошується у пресрелізі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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