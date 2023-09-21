Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація — Finance.ua
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Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація

Казна та Політика
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Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація
Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація
Верховна Рада ухвалила постанову, за якою уряд гарантує постачальникам Міноборони компенсацію всіх витрат та закладений прибуток у вартості товарів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Рада ухвалила постанову на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану (№ 10 071).
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Парламент постановив Кабміну гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів).
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Як зазначив Гончаренко, ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель.
Раніше Держаудитслужба визнала прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки збитками держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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