Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація — Finance.ua

Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація Вчора 16:47 — Казна та Політика

Рада ухвалила постанову, за якою постачальникам Міноборони гарантується компенсація

Верховна Рада ухвалила постанову, за якою уряд гарантує постачальникам Міноборони компенсацію всіх витрат та закладений прибуток у вартості товарів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада ухвалила постанову на підтримку оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану (№ 10 071).

Парламент постановив Кабміну гарантувати виконавцям державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни)товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів (договорів).

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Як зазначив Гончаренко, ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель.

Раніше Держаудитслужба визнала прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки збитками держави.

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