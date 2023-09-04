Проблемна дебіторська заборгованість Міноборони становить 2,7% — Резніков — Finance.ua
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Проблемна дебіторська заборгованість Міноборони становить 2,7% — Резніков

Казна та Політика
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що всього 2,7% дебіторської заборгованості міністерства є проблемною.
Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу.
За словами Резнікова, від початку повномасштабного вторгнення, коли міністерство укладало контракти за спрощеною процедурою, частка проблемної дебіторської заборгованості становить 2,7% від загальної кількості закупівель.
Міністр додав, що йдеться про недопоставлені або поставлені невчасно товари, або неякісні товари, які потребували заміни.
«Або вони (постачальники — ред.) кажуть: ми поставимо, але просимо перенести строки, тому що нам ліцензію не дав виробник третьої країни, і т.д. Або це українські підприємства, які не закупили якісь складові елементи, не встигли виробити вироби, які ми в них замовили», — пояснив міністр.
Крім того, Резніков підкреслив, що таких судових позовів сотні. «Але, мало того, в тих 2,7%, що я вам назвав, будете сміятися, ще, напевно, кілька мільярдів — це спадок, який мені дістався з попередніх років. Тобто, є боржники, українські в першу чергу, підрядники, які не виконали своїх зобов’язань, і ми з ними в судах, які були початі до мене, а ми вже просто їх підтримуємо. Це входить в оті 2,7% проблемної дебіторки», — сказав Резніков.
Також Міноборони щомісяця має «живу дебіторку». Мова йде про контракти, які передбачають поставки аж у 2024-му, 2025-му році.
За його словами, такі угоди стосуються довгострокових програм. «Якби їм зараз не заплатили, вони не змогли би робити, бо це ракетна програма, протиракетна програма. Це наші поважні компанії, як «Луч», наприклад, який робить «Нептун», — зазначив міністр оборони.
За матеріалами:
Економічна Правда
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