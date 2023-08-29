НАТО розробить для України програму з дослідження та покращення закупівельних процедур Міноборони — Finance.ua

НАТО розробить для України програму з дослідження та покращення закупівельних процедур Міноборони Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

НАТО розробить для України програму з дослідження та покращення закупівельних процедур Міноборони

НАТО розробить для України спеціальну програму з дослідження та покращення закупівельних процедур Міноборони.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав на брифінгу в понеділок.

«У нас є домовленість із НАТО. Я мав розмову і листування з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом. Вони беруться в цьому році для нас зробити програму Procurement Review. Це програма, яка дослідить наші закупівельні процедури і дасть поради, що можна покращити, посилити з точки зору транспарентності, контролю, відповідальності», — сказав Резніков.

Він додав, що вже відбулося два навчання українських фахівців у інших країнах, в тому числі й тих, які не входять до НАТО, але мають свої агенції з оборонних закупівель, зокрема у Швеції.

«Наші члени команди агентства, яке займається оборонними закупівлями, вже були на тренінгах там, перший досвід вже привезли», — сказав Резніков.

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Міністерство оборони передало пакет документів щодо обставин скандальних закупівель зимового одягу для військовослужбовців. Раніше у Міноборони заявили, що готові сприяти у перевірці всіх поставлених за контрактом зимових курток, аби зняти будь-які сумніви щодо отримання військовослужбовцями зимового одягу за результатами виконання контрактів.

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Укрінформ За матеріалами:

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