Україна може отримати запрошення в НАТО до того, як виконає національну програму, — Кулеба — Finance.ua
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Україна може отримати запрошення в НАТО до того, як виконає національну програму, — Кулеба

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Україна може отримати запрошення в НАТО до того, як виконає національну програму, — Кулеба
Україна може отримати запрошення в НАТО до того, як виконає національну програму, — Кулеба
Україна може отримати запрошення приєднатися в НАТО ще до того, як виконає Річну національну програму.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
Він повідомив, що до кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Зокрема, на саміті у Вільнюсі проговорили, які рішення можуть ухвалити на цій зустрічі.
«Але скажу вам так, що НАТО — це така „прикольна“ інституція, на відміну від ЄС, де все так супер-зарегламентовано. І процесуально НАТО дуже політична інституція. Тому я не здивуюся, якщо запрошення стати членом НАТО Україна отримає набагато швидше, ніж буде виконане те, про що ми домовимося в рамках Річної національної програми (РНП)», — сказав міністр.

Річна національна програма

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому було узгоджено спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.
Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. При цьому для держави скасували ПДЧ (План дій до членства).
Водночас Україна має виконати Річну національну програму до саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Віце-премʼєр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що наразі ведуться консультації про те, що це буде за документ. Важливо, що він буде схвалений у двосторонньому форматі, і це буде коротка програма.
Вона також зазначила, що в першу чергу Україна буде концентруватися на блоках, які стосуються взаємосумісності та невійськової допомоги. Зокрема, побудови сумісних з НАТО систем, зокрема ППО, а також управління певними ресурсами, реабілітації та імплементації стандартів НАТО в обороні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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