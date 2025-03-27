Рада створила систему реагування на кібератаки — Finance.ua

Рада створила систему реагування на кібератаки Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Рада створила систему реагування на кібератаки

Верховна Рада створює систему реагування на кібератаки.

Відповідне рішення ухвалив парламент під час свого засідання, яке транслює на своєму youtube-каналі депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За ухвалення відповідного законопроєкту № 11290 в цілому проголосували 240 депутатів за мінімально необхідних 226.

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В Україні створюється та забезпечується функціонування національної системи реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування такої системи має Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

До складу національної системи реагування на кібератаки входять: CERT-UA, що є національною командою реагування на кібератаки (національний CSIRT) та галузеві і регіональні команди реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози (галузеві та регіональні CSIRT), що створюються органами держвлади або органами місцевого самоврядування з метою посилення спроможності реагування на кібератаки у відповідній галузі, сфері або відповідному регіоні.

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