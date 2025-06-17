Рада схвалила створення Державного реєстру військовослужбовців — Finance.ua

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Рада схвалила створення Державного реєстру військовослужбовців

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Рада схвалила створення Державного реєстру військовослужбовців
Рада схвалила створення Державного реєстру військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила закон закон із пропозиціями президента щодо створення Державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку.
Про це повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк
За законопроєкт № 12066 проголосували 265 народних депутатів.
Державний реєстр військовослужбовців буде інформаційно-комунікаційною системою, яка забезпечить:
  • збір і зберігання даних;
  • оновлення інформації;
  • облік і обробку;
  • захист персональних даних;
  • унікальність кожного запису.
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У реєстр включатимуться дані про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
У системі зберігатимуться такі відомості:
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
  • стать і дата народження,
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта,
  • унікальний електронний ідентифікатор тощо.
Також реєстр зможе отримувати іншу інформацію (наприклад, відцифроване зображення обличчя) шляхом взаємодії з іншими державними базами даних.
Дані у реєстрі матимуть обмежений доступ і не підлягатимуть публічному розголошенню.
У разі звільнення з військової служби інформація про людину зберігається до досягнення нею граничного віку перебування на службі. У разі загибелі або смерті військовослужбовця, дані зберігаються протягом 25 років від дати події.
Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки погодив доопрацьований законопроєкт про створення електронного реєстру військовослужбовців.
За матеріалами:
Finance.ua
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