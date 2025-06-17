Комітет Ради підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців — Finance.ua

Комітет Ради підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців Сьогодні 12:26

Комітет Ради підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки погодив доопрацьований законопроєкт про створення електронного реєстру військовослужбовців. Документ враховує пропозиції президента і тепер рекомендований до розгляду у Верховній Раді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

У межах створення реєстру планується запровадити унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID. Він дозволить військовим отримувати послуги без довідок і черг, а держорганам — швидко обробляти запити без паперової тяганини.

Навіщо потрібен реєстр

Електронна система дозволить зібрати точні та актуальні дані про особовий склад. Це дасть змогу краще розуміти, скільки людей перебуває на службі та в резерві, а також оперативно формувати аналітику в реальному часі.

Окрім цього, нова система зменшить вплив людського чинника на бюрократичні процеси та допоможе уникати помилок через ручне введення даних.

Усі дані зберігатимуться в Україні. За роботою системи стежитиме Центр реагування на кіберінциденти.

Реєстр військовослужбовців

Нагадаємо, у грудні 2024 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт про реєстр військовослужбовців (законопроєкт № 12066 ).

Було заплановано, що він буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Згідно з законом, військовому присвоюється Military ID — унікальний електронний ідентифікатор для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг і соціальних послуг.

У реєстрі зберігатимуться такі дані:

ПІБ, стать, дата народження;

Фото особи (відцифрований образ обличчя);

Податковий номер;

Сімейний стан та дані про членів сім’ї;

Дані з демографічного реєстру (за наявності);

Інформація про військово-облікові документи.

Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.

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