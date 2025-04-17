Рада ратифікувала Угоду про фінансування програми Interreg Europe 2021−2027 — Finance.ua

Рада ратифікувала Угоду про фінансування програми Interreg Europe 2021−2027 Сьогодні 17:10 — Казна та Політика

Рада ратифікувала Угоду про фінансування програми Interreg Europe 2021−2027

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому урядовий проєкт Закону «Про ратифікацію Угоди про фінансування програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027». «За» проголосували 279 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Угода спрямована на створення умов для залучення міжнародної технічної допомоги з боку ЄС у рамках програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027, однієї з програм міжрегіонального співробітництва (Interreg C), що є основним елементом політики ЄС щодо країн-сусідів.

Як раніше зазначав голова фінансового Комітету ВР Данило Гетманцев: «Програма Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 має на меті покращення управління співробітництвом через формування спільних рішень для протидії викликам у реалізації політики згуртованості ЄС».

За його словами, повноцінна участь України у програмі Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 дозволить залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку всіх українських регіонів.

Глава Комітету повідомив, що основним завданням програми Interreg (Interreg VI-C) Interreg Europe 2021−2027 є сприяння розробці проєктів, які становлять спільний інтерес і повинні бути спрямовані на досягнення однієї з наступних цілей. Зокрема, більш розумна Європа, більш «зелена» Європа, більш соціальна Європа, більш з’єднана Європа, Європа ближча до громадян, краще регіональне врядування.

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