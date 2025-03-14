Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, — Зеленський Сьогодні 10:13

Україна налаштована на поглиблення економічної співпраці з Туреччиною. Угоду про вільну торгівлю можуть ратифікувати вже найближчим часом.

Про це повідомляє в Telegram-канал і президент Володимир Зеленський.

Український президент повідомив, що зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу стала результатом попередніх домовленостей з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Зеленський підкреслив важливість присутності турецького бізнесу в Україні, зазначивши, що держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання «байрактарів».

«Сьогодні ми обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України», — підкреслив глава України.

Він також зазначив, що Київ розглядає Туреччину як одного з стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки.

За його словами, Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, два турецькі міністри (торгівлі, сільського та лісового господарства) на чолі делегації провідних представників турецького бізнесу відвідали Україну. На зустрічі з президентом Зеленським йшлося про проєкти з відновлення та відбудови України, участь в них турецьких підрядників.

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