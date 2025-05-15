Рада підтримала скасування віз для волонтерів на час дії воєнного стану — Finance.ua
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Рада підтримала скасування віз для волонтерів на час дії воєнного стану

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Рада підтримала скасування віз для волонтерів на час дії воєнного стану
Рада підтримала скасування віз для волонтерів на час дії воєнного стану
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект 13071 стосовно скасування візових вимог для іноземців певних категорій. «За» проголосували 277 депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Згідно із законом «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства зобов’язані отримати довгострокову візу з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні.
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Тож, проєктом пропонується виключити з цієї вимоги такі категорії осіб:
  • іноземців та осіб без громадянства (окрім громадян рф), які приїхали в Україну для роботи у філіях чи представництвах юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземних держав, та є отримувачами гуманітарної допомоги;
  • іноземців та осіб без громадянства (окрім громадян рф), які прибули з метою участі у міжнародних або регіональних волонтерських програмах, а також у діяльності організацій та установ, що залучають волонтерів.
Відповідно такі особи, які в’їхали в Україну після 24 лютого 2022 року і подадуть заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом, вважаються такими, що тимчасово законно перебувають на території України.
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Депутати звертають увагу, що загальна процедура отримання посвідки на тимчасове проживання, що передбачає обов’язкове оформлення довгострокової візи типу D, суттєво ускладнює легалізацію перебування цієї категорії іноземців і осіб без громадянства в Україні в умовах особливого періоду.
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