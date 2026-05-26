0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада готує створення Міністерства людського капіталу

66
Прапор України на фоні будівлі Кабінету міністрів
Прапор України на фоні будівлі Кабінету міністрів
У Верховній Раді працюють над створенням нового Міністерства людського капіталу. Планується, що відомство буде опікуватися не лише ВПО, а й українцями, які постраждали від війни або виїхали за кордон. У парламенті вже готують презентацію концепції майбутньої установи.
Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко.

Деталі

За словами нардепа Максима Ткаченка, нове міністерство має об’єднати державну політику щодо кількох категорій громадян, які потребують окремої підтримки через наслідки війни.
Йдеться, зокрема, про внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових територій, українців, які перебувають за кордоном, а також ВПО, що виїхали за межі України після початку повномасштабної війни.
Читайте також
Ткаченко повідомив, що наразі триває підготовка детальної концепції майбутнього органу та його функцій.
«Ми готуємо цілу презентацію по цьому міністерству. Робоча назва — Міністерство людського капіталу.
Зокрема, це третя категорія. Люди ВПО, які в Україні, люди, які живуть на прифронтових територіях, де зона бойових дій, і люди, які за кордоном", — зазначив депутат.
Місце для вашої реклами
Також Ткаченко наголосив, що повернення мільйонів українців із тимчасово окупованих територій можливе лише за двох умов. За його словами, люди зможуть повернутися або після деокупації своїх міст, або за умови отримання державної компенсації для придбання житла в інших регіонах України.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону.
Також Finance.ua писав, що Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.
За матеріалами:
Novyny.live
ВПО
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems