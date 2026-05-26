Рада готує створення Міністерства людського капіталу Сьогодні 14:51

У Верховній Раді працюють над створенням нового Міністерства людського капіталу. Планується, що відомство буде опікуватися не лише ВПО, а й українцями, які постраждали від війни або виїхали за кордон. У парламенті вже готують презентацію концепції майбутньої установи.

Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко.

Деталі

За словами нардепа Максима Ткаченка, нове міністерство має об’єднати державну політику щодо кількох категорій громадян, які потребують окремої підтримки через наслідки війни.

Йдеться, зокрема, про внутрішньо переміщених осіб, мешканців прифронтових територій, українців, які перебувають за кордоном, а також ВПО, що виїхали за межі України після початку повномасштабної війни.

Ткаченко повідомив, що наразі триває підготовка детальної концепції майбутнього органу та його функцій.

«Ми готуємо цілу презентацію по цьому міністерству. Робоча назва — Міністерство людського капіталу.

Зокрема, це третя категорія. Люди ВПО, які в Україні, люди, які живуть на прифронтових територіях, де зона бойових дій, і люди, які за кордоном", — зазначив депутат.

Також Ткаченко наголосив, що повернення мільйонів українців із тимчасово окупованих територій можливе лише за двох умов. За його словами, люди зможуть повернутися або після деокупації своїх міст, або за умови отримання державної компенсації для придбання житла в інших регіонах України.

Раніше ми повідомляли , що Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону.

Також Finance.ua писав , що Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

