QR-код військово-облікового документа відтепер можна пред’являти при перетині кордону — Finance.ua

QR-код військово-облікового документа відтепер можна пред’являти при перетині кордону Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

QR-код військово-облікового документа відтепер можна пред’являти при перетині кордону

Уряд унормував законодавство і відтепер QR-код у мобільному додатку «Резерв+» є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко заявив в коментарі «Українській правді».

«Міністерством оборони було анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону. Зокрема, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я», — пояснив Демченко.

Він наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, в своїх військово-облікових документах, зокрема і в електронній формі.

Для унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему «Оберіг».

Зокрема, у разі невідповідності даних, представники ДПСУ мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Українська правда За матеріалами:

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