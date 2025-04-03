Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні — Finance.ua
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Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні

Фінтех і Картки
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Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні
Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні
Дизайн банкнот гривні був затверджений більше ніж 30 років тому. Він виконує свої функції для країни, але кожне нове покоління має право на своє бачення.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляється в його інтерв’ю на «Українському радіо».
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«Ми не хочемо цієї суперечки, але прагнемо цієї дискусії. Але українці ніколи не втратять шанс влаштувати гарну суперечку», — сказав він під час виставки-експедиції «Гривня. Більше, ніж гроші», яку презентував НБУ.
За його словами, він бачить, що українці інколи недооцінюють себе та мають комплекс меншовартості. «Ми хочемо розказати про речі, якими ми повинні пишатися. В той час коли на московії дійсно жаби квакали, у нас до певної міри навіть валютний союз існував і такий середньовічний форекс», — розповів голова НБУ.
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Пишний відзначив, що поки не треба забігати вперед, але «ось це покоління, яке зараз переживає ці драматичні події, воно має право сказати своє слово про те, які цінності, які постаті, що саме, яке повідомлення повинна нести в собі наступна банкнота».
Він нагадав, що дизайн банкнот, якими ми зараз користуємося, затверджений в 1992 році.
«На ньому історичні постаті, на ньому зрозумілі для нас цінності, це все дуже важливі речі, і вони виконують свою функцію. Але ж дивіться, за цей час в Європейському Союзі тричі вже оновили дизайн банкнот. Чому це відбувається? Тому що кожне наступне покоління повинно мати можливість сказати щось своє і відчути зв’язок із цим», — додав він.
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Пишний підкреслив, що НБУ не каже про те, що збирається вже зараз щось змінювати. «Але ми хочемо, щоб ця виставка зацікавила вас. Ми хочемо, щоб ця дискусія, власне, отримала фундаментальну основу, А ця фундаментальна основа це якраз і є ота розповідь, яку ми розповідаємо про гривню, яка є більше, ніж гроші», — додав він.
Нагадаємо Національний банк України спрощує готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. У підсумку номінальний ряд гривні скоротився з 17 до 12 одиниць — з шести монет і шести банкнот.
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На гривневих банкнотах зображені такі особистості:
  • 1 грн — Володимир Великий (князь Київської Русі)
  • 2 грн — Ярослав Мудрий (великий князь Київський)
  • 5 грн — Богдан Хмельницький (гетьман)
  • 10 грн — Іван Мазепа (гетьман, меценат, державний діяч)
  • 20 грн — Іван Франко (письменник, поет, публіцист, громадський діяч)
  • 50 грн — Михайло Грушевський (історик, перший президент Центральної Ради УНР)
  • 100 грн — Тарас Шевченко (поет, художник, національний символ України)
  • 200 грн — Леся Українка (поетеса, драматургиня, громадська діячка)
  • 500 грн — Григорій Сковорода (філософ, письменник, просвітник)
  • 1000 грн — Володимир Вернадський (науковець, засновник академії наук України).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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