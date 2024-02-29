Привласнив гроші під час ремонту Національного музею Шевченка після обстрілів: у Києві судитимуть підрядника — Finance.ua
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Привласнив гроші під час ремонту Національного музею Шевченка після обстрілів: у Києві судитимуть підрядника

Кримінал
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Привласнив гроші під час ремонту Національного музею Шевченка після обстрілів: у Києві судитимуть підрядника
Привласнив гроші під час ремонту Національного музею Шевченка після обстрілів: у Києві судитимуть підрядника
Київська міська прокуратура скерувала до суду звинувачення стосовно 48-річного директора комерційного підприємства. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів, виділених на відновлення Національного музею Тараса Шевченка.
Про це повідомляють пресслужби Головного управління Національної поліції Києва та міської прокуратури.
Слідство встановило, що у жовтні 2022 року Кабмін через Міністерство культури та інформаційної політики виділив Національному музею Тараса Шевченка бюджетні кошти. Йшлося про відновлення приміщень музею, пошкоджених внаслідок російського ракетного обстрілу центру Києва у жовтні 2022 року.
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Будівельна компанія, де фігурант працював гендиректором, уклала договір про проведення ремонту. Після підписання документу чоловік підготував акт здачі-приймання виконаних робіт для проведення відповідної оплати.
«Однак, насправді роботи не були проведені у повному обсязі, а саме не виконано очищення дерев’яних поверхонь віконних рам загальною площею близько 370 квадратних метрів. Крім того, фігурант підробив акт здачі-приймання виконаних робіт шляхом внесення неправдивих відомостей у документи», — йдеться у повідомленні.
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Будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили зайве перерахування бюджетних коштів — 190 тис. гривень. Наразі звинувачення стосовно підрядника правоохоронці скерували до суду.
За ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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