У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами — Finance.ua

У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами Сьогодні 19:30 — Кримінал

У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами, Фото: ДБР

У Києві військові разом з цивільними крали майно однієї з бригад тероборони та продавали його в інтернеті за зниженими цінами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Як працювала схема

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Фото: ДБР

Так, під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет-майданчики. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу іншим особам.

Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано «на гарячому» під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі «знижкою» у майже 50%.

Фото: ДБР

Що загрожує учасникам схеми

Організатору оборудки та учасникам оборудки повідомлено про підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, бувши в ній організатором та пособником, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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