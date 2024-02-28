У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами — Finance.ua

У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами
У Києві військові разом з цивільними крали майно однієї з бригад тероборони та продавали його в інтернеті за зниженими цінами.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.
Як працювала схема
Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.
Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.
Так, під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет-майданчики. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу іншим особам.
Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано «на гарячому» під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі «знижкою» у майже 50%.
Що загрожує учасникам схеми
Організатору оборудки та учасникам оборудки повідомлено про підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, бувши в ній організатором та пособником, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України.
Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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