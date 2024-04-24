ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право власності на ТЦ «Приозерний» у Дніпрі — Finance.ua

ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право власності на ТЦ «Приозерний» у Дніпрі Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право власності на ТЦ «Приозерний» у Дніпрі

ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право власності на «Приозерний» — один з найбільших ТЦ в Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Колишні власники банку намагались повернути ТЦ «Приозерний» з 2021 року.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ «Місія-1», що пов’язують з колишніми власниками ПриватБанку, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі № 904/201/21, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр «Приозерний» у місті Дніпро.

ТЦ «Приозерний» є одним із найбільших торгово-розважальних центрів у м. Дніпрі, загальною площею понад 32 тис. кв.м.

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У 2016 році ПриватБанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр.

На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість складала понад 778 млн грн.

Майже через п’ять років ТОВ «Місія-1», колишній власник торговельного центру, вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

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